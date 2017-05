Chicano Culture comes to El Camino

Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like. Close

Email This Story Send email to this address Enter Your Name Add a comment here Verification Send Email Cancel

El Camino is hosting a month-long “Celebration of Chicano Culture” which started on April 25, a Spanish professor said.

To celebrate, the Office of Staff and Student Diversity, Behavioral & Social Sciences division, Humanities division and Student Equity program are coming together to sponsor several events featuring Chicano history, culture, and social progress.

Some professors have come together to make these events possible.

Argelia Andrade, Spanish professor, will contribute to month by dancing Folklorico, a typical Mexican dance because she feels so in tune with the Chicano culture.

“What makes (Chicano culture) interesting to people is that they think it’s an extension of Mexican culture only, and although that may be the case to some extent, it’s really its own thing,” she said.

Xocoyotzin Herrera, ethnic studies professor, is part of Conjunto Hueyapan which is a grammy nominated group and considers Chicanos to be an important part of American society.

“Culturally speaking, it’s found everywhere in music, food, language, and history and this is something that shouldn’t be overlooked,” he said.

The third lecture took place on May 2 and it was about how Chicanas are making their way into literature. This lecture was presented by assistant Spanish professor from West Los Angeles College, Sandra Ruiz, who said she is proud to be part of this culture.

All events are free and open to the public, however, a monthly parking permit or a $3 daily permit is required to park on campus.

Spanish:

El camino es anfitrión de la “Celebración a la cultura chicana” que comenzó el martes, 25 de abril, dijo Argelia Andrade, profesora de español.

The Office of Staff and Student Diversity, Behavioral & Social Sciences division, Humanities division and Student Equity program se unieron para patrocinar varios eventos históricos, culturales y de interés social chicano.

Algunos profesores se unieron para hacer estos eventos posible.

Andrade es directora del grupo que bailará durante la celebración. Bailará danzas folclóricas, un baile típico mexicano.

“Lo que hace que la cultura chicana sea interesante para la gente es que piensa que es una extensión de la cultura mexicana solamente, y aunque eso puede ser el caso hasta cierto punto, es realmente su propia cultura”, Andrade dijo.

Xocoyotzin Herrera, profesor de estudios étnicos, forma parte del Conjunto Hueyapan, un grupo nominado al Grammy quien considera a los chicanos como una parte importante de la sociedad estadounidense.

“Culturalmente hablando, los chicanos nos encontramos en todas partes, como en la música, la comida, el idioma y la historia”, dijo Herrera. “Es algo que no se debe pasar por alto”. aseveró.

La tercera conferencia tuvo lugar el martes, 2 de mayo y enfatizó la importancia de las mujeres chicanas en la literatura de ciencia ficción.

Todos los eventos son gratuitos y están abiertos al público, sin embargo, se requiere un permiso de estacionamiento mensual o del día de $3 para estacionarse en de la escuela.